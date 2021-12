Epa Colombia le agradece a sus seguidores por los logros conseguidos

A través de sus redes sociales, Epa Colombia hizo un video en el que aparece en un mar de lágrimas agradeciendo a todas sus "amigas" ya que todas las cosas que ha logrado han sido gracias a ellas - sus seguidoras-.

Cabe mencionar que hace unas semanas la empresaria confesó que intentó salir adelante con muchos negocios pero que nunca le funcionaron, razón por la cual tuvo que empezar desde cero repetidas veces.

Sin embargo con el negocio de keratinas, Epa Colombia se ha convertido en un ejemplo, además ha generado miles de empleos, sobre todo para madres cabeza de familia. De igual manera, su emprendimiento le permite recibir un importante sueldo mensual con el que también ha podido ayudar a sus padres a tener un mejor estilo de vida.

“Me cambiaste la vida de una manera increíble, me permitiste darle a mi papá de Navidad una casa en el norte de Bogotá para que viviera mucho más tranquilo, me permitiste dar muchos regalos, ayudarle a las personas que lo necesitaban, inspirar a muchas mujeres, me permitiste darme a conocer”, dijo Daneidy Barrera en sus historias de Instagram.

No es la primera vez que Epa Colombia se muestra emotiva ante las redes sociales, hace unos días la influenciadora también salió llorando en una grabación porque estaba recordando como fue su paso por la cárcel de mujeres.

Por ahora, Daneidy asegura que quiere seguir creciendo y escalando en el mundo de los negocios. "Hoy amanecí super feliz porque mis peluquerías siempre están llenas, porque tú -en referencia a sus seguidores- siempre estás comprando y porque yo sí era una vieja bien pobre y me cambiaste la vida”, concluyó Epa Colombia.