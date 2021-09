Epa Colombia pagará hasta $3 millones de pesos en nuevas vacantes de empleos

Epa Colombia anuncia vacantes de empleo: dice que paga hasta $3 millones de pesos

Según los detalles, Epa Colombia dio a conocer que está entrando en "temporada", por lo que requiere más personal para suplir con la demanda. Además, expresó que también requiere un jefe de bodega y un supervisor para sus peluquerías y distribuidoras.

En cuanto al salario de los estilistas que se vinculen con la empresa, Daneidy contó que será bajo las prestaciones de ley y dio un adelanto del monto al que podrán aspirar. "Lo mejor es que todo va a ser afiliado. Que te ganes dos, tres millones de pesos, para mí es súper bien. Es muy buen trabajo y te va a ir espectacular", mencionó.

Finalmente, 'Epa' abrió un espacio para hablar de su vida privada y agregó que planea mudarse de su actual apartamento. Asimismo, contó que su empresa va por un mejor camino después de que el gobierno se prestara a ayudarla.

“Por parte del Gobierno ya he recibido apoyo porque yo antes [estaba] cerrada por todo lado, mis puertas estaban cerradas por todo lado. Amiga, en este mundo uno tiene que lamber. Si tú no lambes aquí, te aplastan. Si tú no te unes al enemigo, te acaban”, concluyó.