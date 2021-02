'Epa Colombia' llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales luego de que le sellaran los puntos de sus peluquerías que tenía en la ciudad de Bogotá. Aunque al principio no reveló detalles, si indicó que se trataba por no cumplir con las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia.

La creadora de contenido reveló que el Invima le quitó sus productos por no cumplir con la reglamentación para el uso correspondiente, además de contener una sustancia que no era recomendada. Adicional a esto, las peluquerías tomaron fuerza y se llenaron al punto que las autoridades no permitieron esta cantidad de personas en un establecimiento.