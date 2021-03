Epa Colombia contó además que la señora Tejeiro aprovechó su visita para llevarse varios de sus productos para el cabello.

“Se la hice a mi novio jajajajaja y le quedó súper. Mañana me la hago y se la hago a mi socia. Ella ensaya en mí y yo en ella. Me lavé el cabello con el shampoo y el acondicionador y me encantó, deja el pelo súper brillante e hidratado”, fue el mensaje que recibió Epa Colombia de la mamá de Lina Tejeiro.