Epa Colombia revela cómo ha sido su vida sin las redes sociales

Yina Calderón y Daneidy Barreras se unieron este domingo para realizar un En Vivo que arrasó con la audiencia en Instagram, pues se les conectaron más de 115 mil personas.

La exprotagonista aprovechó el encuentro para entrevistar a Epa Colombia y preguntarle sobre su vida personal. Además, le preguntó que si se arrepintió del error que cometió al dañar una estación de Transmilenio en Bogotá.

Al principio de la transmisión, Daneidy se mostró emotiva al hablar de quién era y de donde venía. “Amiga, tú sabes por el momento tan difícil que estoy pasando y sé que nadie lo entiende (…) muchas personas se han aprovechado de esto, me han robado, me han hecho sentir mal (…) Yo también soy una empresaria y la gente cree que soy payasa y claro que soy payasa en mis redes sociales porque ese es mi trabajo, de eso vivo, de eso como y nadie lo entiende”, expresó en medio de lágrimas.

Asimismo, Epa Colombia les confesó a los expectores que las personas que la incentivaron a realizar el controversial video que la llevó a pagar una condena y alejarse de las redes sociales le dieron la espalda.

“Las personas que me dijeron: 'haga ese video que no le va a pasar nada, eso no pasa nada, eso no es del Gobierno, no te preocupes' . Amiga, son esas personas que en estos siete meses no han estado, y si yo hubiera sabido, no me meto en este peo. Yo estoy afectando mi vida, la de mi pareja y la de mi familia; me siento mal”, añadió.

Daneidy aseguró que en este tiempo ha buscado mucho de Dios y que gracias a él se ha podido defender con sus peluquerías y productos capilares.

“Siempre les digo: 'denme el derecho al trabajo' , porque yo tengo el derecho al trabajo. Listo, me está negando el derecho a la libre expresión, al libre desarrollo, a la libertad, a todo... pero por lo menos que me dejen trabajar, que es lo que vengo haciendo todos estos meses”, aseguró.

Yina decidió dejar el tema hasta ahí y continuar hablando de detalles íntimos y picantes. En esta otra parte de la entrevista, Epa Colombia confesó que jamás ha estado con un hombre debido a un trauma que sufrió de niña.

Por último, le preguntó a Daneidy que a cuál famosa colombiana le gustaría “hacerle la vuelta”. A lo que respondió sin dudarlo que con Lina Tejeiro.

“Yo se lo haría a Lina Tejeiro, es una remamacita”, señaló.