'Epa Colombia' ha sido centro de toda clase de polémicas por el tipo de contenido que genera en sus redes sociales, y que está relacionado con sus comportamientos públicos. La joven generó indignación entre los colombianos por los actos vandálicos que protagonizó en noviembre de 2019.

La creadora de contenido incomodó a miles de personas en las plataformas digitales luego de publicar un video donde aparecía destruyendo las estaciones de TransMilenio durante el Paro Nacional del año pasado.

Aunque la instagramer tuvo que rendir cuentas legalmente a las autoridades por estos hechos, Daneidy Barrera, nombre de pila de la joven, asegura que ya cumplió con sus responsabilidades y compromisos por las malas actitudes que plasmó en redes sociales y se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Epa Colombia le pidió a los usuarios que dejaran de juzgarla y se fijaran más en los comportamientos positivos que ha tenido actualmente, como generar empleo, ayudar a muchas familias y emprender con sus peluquerías.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de los videos que publicó fue que reveló la gran suma de dinero que tuvo que pagar por estos daños al sistema de transporte de Bogotá.

"Todo el día me tratan mal. Yo sé que yo me tiré lo del TransMilenio y que di una muy mala imagen de mí, pero yo ya pagué esos 30 salarios mínimos. Fueron 43.500.990 pesos, hasta el último peso que me cobraron. Yo ya los pagué", indicó Barrera bastante afectada por los comentarios y críticas que recibe a diario.

Además, Daneidy le pidió a sus seguidores que la dejen de juzgar y le den una oportunidad para ella demostrar lo mucho que ha cambiado, a tal punto de reflejar la mujer diferente que es.

"No miran lo bueno. No miran que yo genero empleo, de que yo les cambio la vida a las personas, que mantengo a muchas familias y les ayudo. No tengo necesidad de publicar nada", agregó en los clips.