Epa Colombia se convierte en símbolo de inspiración: "No te rindas, amiga"

Cuando Daneidy Barrera Rojas, la popular Epa Colombia, apareció haciendo destrozos en Transmilenio, durante el paro de noviembre de 2019, nadie imaginó que ahora, más de un año después, la joven se convertiría en una suerte de símbolo de superación.

En ese momento, además de la condena penal por vandalismo, Epa Colombia fue sentenciada a una especie de ostracismo en las redes sociales por parte de quienes siempre apelaron al clasismo para señalarla de 'guisa'.

Daneidy pudo volver a publicar en sus redes sociales y, aunque siguió produciendo videos de payasadas, como ella misma llama a sus ocurrencias, también empezó a promocionarse como empresaria y como filántropa, fiel a su estilo chabacán, durante la cuarentena de 2020.

"Me equivoqué, como cualquier ser humano, pero me dieron una segunda oportunidad y la voy aprovechar; de eso se trata, de ayudar, de seguir adelante y no parar de hacer reír", escribió el 15 de junio de 2020 en la descripción de un video en el que aparece regalando zapatos.