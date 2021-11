Epa Colombia tendrá un hijo con Diana Celis: La pareja también se va a casar

La famosa empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, compartió un video a través de redes sociales, donde aparece en compañía de su actual pareja, la futbolista de Santa Fe, Diana Celis.

La pareja se encuentra, en el que sería su apartamento, en compañía de sus mascotas y vistiendo pijamas rosadas de Barbie.

Epa Colombia inicia la grabación confirmando que la relación con Diana lleva seis años y ya es muy seria.

“Ya con Diana tenemos una relación de muchos años. Nosotras llevamos seis años y pues ya esto es una relación. Entonces yo le estaba diciendo a Diana si se quería casar conmigo”, dijo la influencer mientras sostenía una pequeña caja de joyería.

Diana, que tiene en sus piernas a una de sus mascotas le contesta que la ama, sin importar si tiene mucho o poco y le pone una inusual condición para darle el “sí”.

“Te amo con todo mi corazón. Tú sabes que yo he estado contigo desde siempre. A mí no me importa si tu tiene so no tienes, porque estuve contigo cuando no tenías absolutamente nada material”, dijo la futbolista.

“Pero quiero que primero tengamos un hijo por inseminación, quiero que me des un hijo por inseminación”, añadió Celis.

Por su parte, Epa Colombia se emociona y confiesa que está muy enamorada.

“Yo estoy muy enamorada de Diana y Diana está muy enamorada de mí. Nosotras vamos a tener un hijo amigas”, concluye Daneidy Barrera.

La empresaria de las keratinas se muestra feliz mientras hacen un paneo del hogar que ha construido con su pareja.

Cabe recordar que Epa Colombia confirmó, semanas atrás, la compra de un lujoso apartamento en un exclusivo sector de Bogotá.