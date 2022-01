Epa Colombia tendría un nuevo amor: "Hace mucho no sentía algo tan inexplicable"

La reina de las keratinas Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, que aumenta los rumores de una nueva relación sentimental, tras haberse dado “un tiempo” con la futbolista Diana Celis.

La ruptura entre Epa Colombia y Diana Celis, generó más de un comentario teniendo en cuenta que llevaban más de 6 años juntas y de que se creía era una de las relaciones más estables de la farándula colombiana.

Sin embargo, Epa Colombia indicó que ‘La Celos’, como le dice a su ahora exnovia, le había pedido un tiempo, pero poco después, la misma futbolista salió a desmentir esa versión y aseguró que fue la empresaria, quien le pidió el tiempo.

Días después, todo parece indicar que esta historia de amor tuvo un giro inesperado, pues Epa Colombia compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde da a entender que tendría un nuevo amor.

“Amiga, tú te alcanzas a imaginar lo que siente mi corazón. Hace mucho tiempo no sentía algo tan inexplicable. No podría describirte lo que siento, pero sí puedo decirte que siempre llega alguien a tu vida para hacerte feliz”, indicó Daneidy Barrera.

Aunque la famosa influencer no mencionó a otra persona, cientos de usuarios especularon que se trataba de una nueva relación sentimental.

La publicación estuvo acompañada de una canción llamada Come in from the colud, que traduce Viniendo del frío.

“Cómo profesan amor a alguien y luego se dejan y en poco tiempo ya tienen otra persona”; “El tiempo siempre es una persona”, aseguraron algunos seguidores de Epa Colombia