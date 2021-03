Sin embargo, al regresar a Bogotá, la creadora de contenido aprovechó para sacarle humor a una noticia que recibió, relacionada con la cuenta total de su hospedaje. De acuerdo con lo que contó en un video de sus historias de Instagram, el costo fue exagerado, ya que le cobraron hasta el uso de Wifi.

“Medellín, increíble, yo me vendría a vivir aquí. Yo en este hotel la he pasado una chimba, hasta que me pasaron la cuenta. No todo muy bonito, pero me cobraron hasta el internet. Tengo mucha rabia, amigas, porque allá en la casa pago como $60.000 por el mes”, dijo la colombiana en el clip, donde mostró que el hotel le cobró casi $300.000 por este servicio.

“Me dio fue como pena”, agregó, saliéndose del plano de grabación.

En otros videos de sus historias, Epa Colombia mostró las instalaciones y los servicios que prestaba el lugar, destacando la piscina, el sauna y las terrazas.

Los seguidores de la joven aseguraron que eso era absurdo, ya que no podían creer que le cobraran todo ese dinero por el Wifi. Muchos indicaron que a la empresaria ya no le quedarán ganas de volver a estas instalaciones en Medellín.