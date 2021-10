Epa Colombia volvería a lanzar dinero en dos sectores de Bogotá y Cundinamarca

Sobre las críticas por sus ingresos, Epa Colombia respondió contundente que tiene plena tranquilidad sobre la regulación de sus dinero y hasta se refirió a la Dian.

"Yo quiero que no me juzgues ni me critiques. Mi dinero es 100% legal, la Dian podría venir a visitarme y sé que me condecoraría porque sí pago impuestos, porque no evado, porque soy una mujer exitosa 100% legal", expresó.