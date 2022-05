Epa Colombia vuelve a hablar en contra Yina Calderón: dice que "ella está loca"

"Ustedes no han visto que Yina me trata mal, luego bien, luego me trata mal, luego me odia, luego dice que me ama, ella está loca, ella es más falsa que tu amiga. Yina porque no me superas mor", relató Epa Colombia.

Entre risas y suspiros, la empresaria de keratinas expresó que está cansada los cambios de humor de Yina Calderón, "Ella quiere es ponerse a pelear en expobelleza en vez de decir vamos a vender, vamos a generar empleo", concluyó Daneidy Barrera.