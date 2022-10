Ernesto Calzadilla y el drástico cambio que preocupa a sus seguidores: luce demacrado

Ernesto Calzadilla ha sido uno de los actores y presentadores más destacados en Colombia, pues su forma de ser ha cautivado a los televidentes colombianos.

Sin embargo, en las últimas horas ha sorprendido a sus seguidores, luego de que compartiera su nuevo estilo de vida que se basa en el ejercicio, y aunque él ha manifestado sentirse cómodo, los usuarios han quedado impactados por su nuevo aspecto.

Este venezolano que se ha radicado en Colombia, no solo ha sido recordado por sus grandes papeles actorales, sino también por sus estelares presentaciones en diferentes producciones a nivel nacional. Pero esta vez, llamó la atención por lucir irreconocible, pues según los internautas, este luce más flaco y que los años, ya están haciendo lo suyo.

Calzadilla, de 48 años, se dejó crecer su cabello y evidentemente luce demasiado delgado, algo que las personas interpretaron como si su estado de salud no fuera el más optimo. Pero el mismo Calzadilla resaltó que se ha dedicado al ejercicio y a gestar una vida saludable.

“La gente juzga porque pensar es difícil”, escribió en una de las publicaciones que hizo en sus redes sociales, por lo que se relaciona al responder a una de las tantas críticas que le han hecho por su evidente y trascendental cambio físico.

Luego de que este video se hiciera viral, los comentarios no dudaron en llegar, y muchos usuarios no dudaron en opinar y con diversos comentarios le manifestaron que no lucía de la mejor manera posible.

Entre tanto, otras personas destacaron su disciplina a tan alta edad y hasta le mencionaron que no prestara atención a los comentarios mal intencionados y destructivos, e inclusive le dijeron que sigue siendo todo un galán de telenovela.