Aunque ya pasaron cuatro años desde el estreno de 'Escuadrón Suicida' (2016), el director David Ayer, continúa respondiendo a las preguntas que hacen los usuarios en redes sociales sobre la cinta y sus actores.

De este modo, recientemente respondió a la pregunta: "La versión de Escuadrón Suicida que todos hemos visto no era la película que David Ayer quería lanzar. Con la popularidad del género de superhéroes, ¿por qué no mostrar su corte en HBO Max? Estoy seguro de que a muchos fanáticos de DC les encantaría ver una versión alternativa de la película".

A lo que el cineasta comentó: "Esta es una buena pregunta. Mi corte sería fácil de completar. Sería increíblemente catártico para mí. Es agotador que te pateen el trasero por una película que recibió el tratamiento de Edward, manos de tijera. La película que hice nunca se ha visto".

Es de recordar que, previamente Ayer defendió el trabajo de Jared Leto como el 'Joker' asegurando que gran parte de lo que hizo "permanece oculto". Además, se ha dicho que el cineasta quería hacer una película mucho más oscura, pero no siempre el director tiene la última palabra. Sin embargo, ¿hoy en día será posible un Ayer cut? Es decir, lanzar el montaje que realmente el director quería hacer llegar a los cines.

