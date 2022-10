Escuche 'Monotonía', la nueva canción de Shakira con indirectas a Piqué

Desde que Shakira y Ozuna anunciaron su colaboración musical titulada 'Monotonía', los seguidores de la artista colombiana aseguraron era una canción dedicada a su expareja Gerard Piqué, a todo lo que vivieron juntos, a las supuestas infidelidades y a los demás hechos vividos, los cuales finalmente los llevaron a tomar la decisión de separar sus caminos.

Después de la separación de Piqué y Shakira, el polémico tema de la repartición de los bienes, la custodia de los niños y la tensa relación entre ellos dio mucho de qué hablar, sin embargo, ahora una buena noticia envuelve la vida de la cantante colombiana, pues el lanzamiento de su nueva canción titulada 'Monotonía' con el puertorriqueño Ozuna, la tiene convertida en tendencia por estos días.

Tras una larga espera, hoy 19 de octubre fue el lanzamiento oficial de 'Monotonía', una canción que ya se escuchó en primicia en La mega y que no tiene mucho explicar, pues habla de un amor que fracasó a causa de la monotonía y del actuar narcisista de un hombre y de una mujer enamorada que lo entregó todo en una relación sin recibir nada a cambio, según algunas estrofas de la melodía.

"De repente ya no eras el mismo, Me dejaste por tu narcisismo, Te olvidaste de lo que un día fuimos".

"Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, Pero sí sé que di más que tú".

"Este amor no ha muerto... está delirando ya y de lo que había ya no hay na'". "Te lo digo con sinceridad, Mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... Que yo te quiero, Pero yo me quiero más a mí"

Pese a que en 'Monotonía' no hay nombres, fotografías o cualquier otro detalle que se pueda relacionar con la relación que tuvieron Shakira y Piqué, las situaciones allí vividas fueron interpretadas por los internautas como la razón del final del romance entre los famosos.