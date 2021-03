Arcángel desató una controversia en redes sociales luego de publicar un ofensivo y brutal comentario en contra de las mujeres que muestran su cuerpo en redes sociales. El cantante no calculó el impacto de estas palabras, pues insultó al género femenino, que lucha constantemente por sus derechos y el respeto correspondiente en la sociedad.

Varias celebridades reaccionaron a este tema y enviaron una respuesta contundente para derribar esas barreras machistas que se han construido en torno al cuerpo de la mujer y la imagen en un hombre por “mostrar de más”. Anitta fue una de las artistas que no dudó en ‘peinar’ al cantante, y lo hizo mediante una foto mostrando su cola y un mensaje sobre la libertad de expresión sin ser juzgada.

Otra celebridad que llamó la atención con su publicación acerca de este comentario machista, fue Residente, que compartió un video sobre lo que pensaba al respecto de que una mujer o un hombre mostraran su cola en redes sociales como algo libre. El artista no dudó en ponerle un toque de humor y poner como ejemplo sus glúteos.

“Personalmente por likes no enseñaría mi cu%& en las redes sociales, pero si tuviera el cu%& de Anitta, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el cu%& de Villano Antillano o el de Don Omar, estaría en tanga yendo a buscar las cartas en el buzón”, afirmó René en el clip, donde quiso enfatizar en la libertad que tenía el ser humano de hacer lo que quisiera con su cuerpo.

“Pero mi cu%& no es así, mi cu%& está lleno de barros, una mier$% de cu%&. Pensándolo bien, no importa, aunque tengamos el cu%$ que tengamos, lo podemos mostrar porque eso no nos define como hombres o como mujeres. Así que damas y caballeros, todos podemos enseñar nuestros cu%&$, estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso”, agregó el puertorriqueño en el post.

Por último, Residente cargó de humor estas palabras e invitó, en forma de chiste, a sus seguidores para que le enviaran mensajes con fotos de sus glúteos y así poder observar. A los cuantos segundos aseguró que había llegado su novia, entonces se retractó.