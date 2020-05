Esperanza Gómez desempolvó una vieja fotografía en sus redes sociales

Esperanza Gómez, famosa por hacer contenido audiovisual para adultos, no se aguantó hasta el día de 'TBT' en las redes sociales para subir una instantánea de hace varios años que dejó con la boca abierta a sus seguidores.

En la foto que compartió la modelo en su cuenta oficial de Instagram luce más joven, confesándole a sus fanáticos que en esa fotografía tenía 23 años.

La actriz decidió subir la imagen a propósito de su cumpleaños número 40.

“Mis 23 añitos cuéntenme como les gustó más ... Besitos para todos y feliz noche”, fue el mensaje que escribió.

Sus seguidores rápidamente eligieron la época que más les gustaba la mujer.

“Hermosa y poco has cambiado, o sea que no te pasan los años”, “En ambas épocas eres hermosa, pero definitivamente la madurez te da un plus”, “Lo único es que sigues siendo la misma persona maravillosa hermosa”, “Ahora, indiscutiblemente”, “Claro que como está en este momento”, “Eres hermosa como eres ahora y como eras antes”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Actualmente, Esperanza Goméz se encuentra cumpliendo la cuarentena en su apartamento, ubicado en Miami, Estados Unidos.