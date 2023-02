Esposa de Marc Anthony está embarazada: esto se sabe

Marc Anthony y Nadia Ferreria contrajeron matrimonio en Miami el pasado 28 de enero, una fiesta que los seguidores estaban esperando hace rato, pues los 'tortolitos' siempre se mostraron muy felices y enamorados a lo largo de su noviazgo que duro un poco más de un año.

Tras el boom de la boda, el lanzamiento de 'La Fórmula' de Marc y Maluma, otra noticia se está haciendo tendencia, pues a raíz de algunas fotografías del matrimonio que se hicieron virales, algunos internautas y medios de comunicación, empezaron a rumorear sobre el posible embarazo de la exseñorita Paraguay.

En una instantánea en particular, a Nadia Ferreira se le puede ver su abdomen un poco abultado, aspecto que dio pie para que el rumor se hiciera viral rápidamente. Cabe resaltar, que este sería el séptimo hijo del cantante de salsa.

Asimismo, de acuerdo a lo dicho por los periodistas en el programa 'La mesa caliente' de Telemundo, alguien cercano a la pareja habría confirmado el embarazo de Nadia Ferreira y según la misma persona, esa fue la razón por la que la boba se hizo rápidamente.

