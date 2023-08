Esposa de Marcelo Cezán despejó las duda sobre su supuesto embarazo

Michelle Gutiérrez es conocida por ser la esposa de Marcelo Cezán y además, por hacer videos de acentos en sus tiktoks. A menudo le dicen que tiene un gran talento tanto para imitar como para cantar. En redes sociales enamora a todos con su carisma y por la forma en la que se acerca a varios de sus seguidores.

Recientemente e hizo viral, luego de que se empezara a especular que podía estar embarazada. En una entrevista que le hicieron en 'Lo Sé Todo' aclaró los rumores, porque se estaba sintiendo muy mal por estos días.

"He tenido picos muy altos de hipoglucemia, me mandaron exámenes. Y entonces la gente que, descarte embarazo. Y yo sé que no, porque uno sabe. A estas alturas de la vida, yo siento que un accidente no están probable y más cuando tienes una pareja estable y te cuidas", expresó Michelle.

Después de esto, dijo que se fue a hacer la prueba de embarazo, para dejar con las dudas. Ella se la hizo y le dijo que efectivamente le salió negativa. A pesar de esto, confirmó que Marcelo Cezán tiene ganas de tener otro hijo con ella. Asimismo, expresó su pequeño está loco por tener un hermanito.

"Yo estoy enfocada en mi carrera, yo siempre he dicho que no quiero, pero Fabricio lleva como dos meses loco con el tema. Y dice oremos por mi hermanito o hermanito. Si de manera natural funcionó con él, en un proceso normal de tomarse el ácido fólico, uno empieza a hacer la tarea normal y se dio a los dos meses", expresó Michelle.

Finalmente, ella dijo que tiene endometriosis, enfermedad que puede bajar la posibilidad de tener hijos, por lo cual le dijeron a Cezán que se revisara los espermatozoides. A pesar de esto, ellos dijeron que no, que todo lo iban a hacer como personas normales. La mujer de los acentos dijo muy contundente que "aquí no habrá tratamiento de fertilidad".