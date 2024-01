Y es que la abogada reveló que en un principio su suegra hizo hasta lo imposible para que ella no encajara en su familia, haciendo algunas ‘pilatunas’ en las que recuerda la comida cuando se reunían en Valledupar.

“A los dos días de llegar a Colombia, la cosa iba tan seria, que Peter me llevó a conocer a su mamá y cuando me vio (me puso) el ‘chicotón’ de cara. Recuerdo que ella no sabía lo criolla que soy yo para comer, y de una me puso mi plato criollo pensando que yo no me lo iba a comer porque ya había tenido experiencia con novias anteriores que no comían nada criollo. Me servía guartinaja y yo, venga para acá la guartinaja, porque yo como de todo”, recordó entre risas.

Fue tal la mala relación entre ella y su suegra que duraron dos años sin hablarse. No obstante, todo cambió en 2020, cuando doña Imelda fue diagnosticada con cáncer de colon. Allí fue ‘tata’ la que pidió que hicieran un nuevo capítulo en su relación.

“En 2020 cuando le diagnosticaron el cáncer yo me fui para Bogotá a visitarla y el médico me dijo que le quedaban 6 meses de vida por el cáncer de colon. Después de la cirugía me fui para la habitación y le dije que hiciéramos borrón y cuenta nueva, que me viera como una hija y ella apretó duro la mano y me dijo ‘borrón y cuenta nueva”, mencionó.

Cabe destacar que la madre de Peter Manjarrés falleció en 2023, tras varios días de lucha contra el cáncer.

Ante este doloroso hecho, Becerra, quien tiene 15 años menos que el cantante vallenato, expresó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde destacó la importancia de la abuela de sus dos hijas, de 8 y 5 años.