Esposa de Peter Manjarrés respondió candentes preguntas sobre su relación

Recientemente, a través de la dinámica preguntas y respuestas en Instagram, Tata Becerra contó detalles sobre varios aspectos de su relación amorosa con Peter Manjarrés.

Algunas de las preguntas fueron: ¿Qué opinas de que las mujeres tranquilas que no hacen show son llamadas bobas" y ella respondió: "No soy de hacer show y nunca los he hecho, yo pienso que una mujer inteligente es una mujer calladita".

También, sus seguidores le cuestionaron sobre las mujeres que son coquetas con Peter frente a ella, a lo que Tata Becerra dijo que: "Son fans, las respeto a todas, entiendo que el es un artista entonces tienes muchas admiradoras por ahí. Fans y admiradores también, lidiar con todo".

Finalmente, le preguntaron que pensaba de los hombres que ven mujeres en redes y ella aseguró que: "Si hablamos de Peter, no pasa nada porque las redes son pa' ver, si pasa en Instagram y le hace zoom a una mujer yo me rio y ¿ qué pasa? no pasa nada".