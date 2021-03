"Está muy romantizado el embarazo": Dulce María

"Definitivamente yo no estaba en un momento para poder dar lo mejor de mí como me gusta darlo y como lo di en el grupo, sí me hubiera gustado mucho ser parte pero no fue el momento bueno para mí", mencionó Dulce.

Además, la cantante de "Inevitable" confesó que no tuvo oportunidad de ver en su totalidad el concierto pues se llevó a cabo su proceso de recuperación, pero que está dispuesta a participar en algún otro proyecto en un futuro.

"Para ser sincera solamente vi cosas en internet porque acababa de dar a luz, es bonito que la gente siga recordándonos y que sea importante para ellos. (...) Me hubiera gustado estar ahí presente", reiteró.

Por ahora, Dulce María quiere dedicar su tiempo a la crianza de su bebé, pero seguirá presente en la música con su disco que se estrenará en verano de este año y con el probable estreno de la película "Como anillo al dedo".

"Es una comedia romántica muy divertida con David Chocarro, están esperando a que pueda estrenarse en el cine. Me encantaría poder enfocarme en cosas así y en mi música ya que esto (la maternidad) es más tranquilo", apuntó.