"Esta una enfermedad grave": Pink tras recuperarse de COVID-19

La cantante estadounidense Pink - conocida por éxitos como 'Stupid Girls', 'What About Us' y Just 'Give Me A Reason' - reveló por medio de sus redes sociales que hace un par de semanas dio positivo para Covid -19, pero ya está recuperada. Sin embargo, quiso hacer una advertencia: "Esta enfermedad es grave y real".

Comentó que hace dos semanas ella y su hijo menor Jameson (de tres años de edad) manifestaron tener los síntomas del virus.

Lea también: Los delfines volvieron a la Bahía de Cartagena

"Nuestro médico de atención primaria tuvo acceso a las pruebas y yo di positivo. Mi familia ya se estaba refugiando en casa y continuamos haciéndolo durante las últimas dos semanas siguiendo las instrucciones de nuestro médico. Hace solo unos días nos volvieron a probar y ahora estamos afortunadamente negativos. Es una parodia absoluta y un fracaso de nuestro gobierno no hacer que las pruebas sean más accesibles. Esta enfermedad es grave y real", dijo la artista.

Posteriormente, hizo un llamado para realizar pruebas gratuitas en vista de que el virus afecta a toda la población sin discriminar edad o estrato social.

También reveló que donó 500 mil dólares al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia "En un esfuerzo por apoyar a los profesionales de la salud y en honor a mi madre, Judy Moore, que trabajó allí durante 18 años en Cardiomiopatía y Corazón. Centro de trasplantes. Además doné otros 500 mil dólares al Fondo de Crisis de Emergencia COVID-19 del Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles".

Lea también: Esposa de profesor salió desnuda en plena clase virtual

De esta forma, Pink se suma a la lista de celebridades que han donado altas sumas de dinero para ayudar en medio de esta crisis por la pandemia. Algunos de ellos son Kylie Jenner, Madonna, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio y Apple, entre otros.

Finalmente, la cantante terminó su mensaje agradeciendo a los profesionales en la salud e invitando a sus seguidores a quedarse en casa.