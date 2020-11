Les presento uno de los paisajes más bellos de mi departamento 🌴🌿La Reserva Natural Valle del Cócora, es la cuna del árbol emblemático de Colombia, La Palma de Cera. Este es el destino ideal para todos aquellos que disfrutan los espacios naturales y se enorgullecen al admirar el verde de las montañas en su estado más activo. Y de las cosas que más me gusta de este lugar es la delicia del silencio que va de la mano de aire fresco y puro. Los invito a que recorran cada parte del departamento del QUINDÍO se van a enamorar tanto como yo ❤️ #palmadecera #valledelcocora #tuyyosomosquindio

A post shared by Yeraldin Grajales (@yeralgrajales) on Oct 29, 2020 at 4:33pm PDT