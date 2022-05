“Este es el sueño más chimba que he tenido en mi vida", Maluma brilló en Medellín

Este sábado 30 de abril, Maluma ofreció una de las presentaciones más importantes en su carrera musical y también entregó un regalo inolvidable para todos sus fanáticos que se dieron cita en la ciudad de Medellín.

Además de realizar una de las mejores presentaciones en sus 10 años como representante del género urbano, el artista antioqueño le recordó al mundo que la ciudad de Medellín es paz, música y alegría.

Inicialmente el colombiano inició su show interpretando 'Hawai' y por un breve momento el artista quebró en llanto al ver cómo el público entonaba su éxito, por unos momentos Maluma se arrodilló en el escenario y entre lágrimas mostró su gratitud a hacía sus fans. Después continuó con su show con una energía renovada y cantando a dúo con otros artistas que ha considerado como sus amigos.

Invitados en el concierto de Maluma

La primera estrella en salir al escenario fue Abril, una joven cantante que ganó el concurso que el propio Maluma impulsó. Ambos realizaron un dueto en donde cantaron 'Cositas de la USA'. Después apareció Feid, quien cantó 'Fresh Kerias' y un tema conjunto que por primera vez cantó junto al 'Pretty Boy' en vivo.

Sin embargo, Feid también tuvo la oportunidad de cantar en solitario la canción ‘Mojando asientos’. Después de su interpretación Maluma le dijo “Yo soy tu fan, perro”, a su amigo.



Mientras avanzaba la noche a escena entró un expositor del perreo, junto a la voz de Maluma llegó Wolfine, con quien cantó el éxito ‘Bella’. De igual manera, el ícono del reguetón de la 'vieja guardia' tuvo un momento para tomar el control de la tarima y cantar en solitario su hit "Escápate Conmigo".



Después de esas potentes presentaciones, Maluma hizo una pausa y manifestó que por fin logró cumplir un sueño que guardaba en su corazón desde hace varios años. “Este es el sueño más chimba que he tenido en mi vida. De verdad, Medellín, los extrañé mucho. Es increíble que tuvieran que pasar 11 años de carrera para poder pisar el Atanasio Girardot, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, definitivamente”, dijo el cantante.



"Ustedes se han encargado de moldearme como artista, como ser humano y si les soy sincero he visitado muchísimos lugares en el mundo gracias a mi música pero no hay nada más chimba que Medellín. Yo nací en Medellín y muero en Medellín”, agregó el artista.

Momentos después llegó Blessd, quien en medio de su show no ocultó su gratitud hacía su colega. Luego de interpretar ‘Borró cassette’, la estrella hizo un cambio de ritmo gracias a la visita del Grupo Firme, de México, que interpretó algunas de sus canciones.

La sorpresa para los amantes del género popular llegó cuando Pipe Bueno, amigo cercano de Maluma, entró en escena para acompañar al artista en su noche. Ambos bebieron aguardiente y mezcal, posteriormente cantaron a todo pulmón la ranchera “El rey”

Llegada la media noche, el pop urbano nuevamente hizo presencia con ‘Felices los cuatro’ y justamente esa canción se convirtió en la antesala para la llegada de Madonna.



A las 12:42 la reina del pop apareció con un atrevido traje rojo y de trenzas, para interpretar el tema “Medellín”, después de esta presentación la reconocida estrella abandonó el escenario.

El cierre del impresionante concierto de Maluma fue protagonizado por los niños de la fundación 'El arte de los sueños', que dirige la hermana de Maluma, Manuela Londoño.