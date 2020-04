Este martes se conmemoran dos años de la muerte del DJ Avicii

La industria de la música electrónica sufrió un fuerte golpe en 2018 cuando se conoció la muerte del famoso DJ Tim Bergling, conocido internacionalmente como Avicii. Una vez fue encontrado sin vida, millones de personas en el mundo lamentaron la partida de uno de los representantes más importantes del género.

Aunque ya han pasado dos años desde que esta estrella de la electrónica partió, miles de sus fieles seguidores continúan recordando cada proyecto, tema y colaboración que realizó en su trayectoria, por lo que no perdieron la oportunidad de plasmar en redes sociales su admiración.

Avicii, con tan solo 28 años, se convirtió en uno de los artistas que marcó una huella importante en la electrónica, gracias a sus sonidos, letras, estilos y videos musicales. Para nadie es un secreto que su talento era evidente y desde muy pequeño logró mezclarse con esta pasión.

Proveniente de Estocolmo, Suecia, este amante de la producción electrónica alcanzó un reconocimiento similar al de grandes iconos del género como Axwell, Alesso, Sebastián Ingrosso, Otto Knows, Icona Pop, Steve Aoki, entre otros.

Según se dio a conocer a lo largo de su carrera musical, desde los ocho años mostró su vena artística influenciado por su hermano mayor David Bergling. Una vez llegó a la adolescencia, este genio ya manejaba y controlaba a la perfección las consolas y comenzaba a mostrar un gran nivel de creatividad.

A pesar de que sus primeros trabajos fueron remixes, luego comenzó a construir temas que impactaron al público y los cuales se volvieron himnos en diferentes eventos y celebraciones. Una de las canciones que estalló su trayectoria como DJ fue ‘Levels’, un título que escaló en los principales listados del mundo y lo catapultó como uno de los grandes fichajes para proyectos en conjunto con estrellas como David Guetta y Coldplay.

Tras estrenar canciones como ‘Wake me up’, ‘Waiting for love’, ‘I Could be the One’, ‘Hey Brother’, y ‘Adiccted to You’, su nombre sonó bastante fuerte en las principales plataformas digitales y en las emisoras más influyentes del momento.

Sin embargo, sus crisis personales, creadas por el alcohol, la mala alimentación, el desgaste físico y el estrés, lo llevaron a retirarse de la escena durante dos temporadas (2014 y 2016) y a sentirse agobiado por el estilo de vida que llevaba.

El 20 de abril de 2018, Avicii se quitó la vida en un hotel de Mascate, Omán, al no soportar la realidad que creó durante su profesión. No obstante, la marca que dejó en su público jamás será borrada y cada éxito que ingenió seguirá sonando en diferentes escenarios.