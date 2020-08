Este será el logo de la nueva película de Batman

El director de 'The Batman', Matt Reeves, ha revelado en sus redes sociales el logo de la película así como un cartel promocional para la DC Fandome 2020, evento virtual que se realizará el 22 de agosto y el 12 de septiembre.

Lea además: Ben Affleck se pondrá nuevamente el traje de Batman en la película de Flash

"Emocionado de compartir el primer vistazo de nuestro logotipo oficial de The Batman, y algunas ilustraciones de DC FanDome".

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor