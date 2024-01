Estela Menéndez, de 72 años, quiere ser Miss Universo 2024

En entrevista con RCN Radio, Estela Menéndez, una mujer argentina de 72 años y candidata a Miss Universo Argentina, comparte su emocionante viaje y desafíos en el mundo de las pasarelas, rompiendo las convenciones de la belleza y la edad.

Una de las normas eliminada de Miss Universo fue el límite de edad para las participantes, antes debían tener entre 18 y 28 años cumplidos. Sin embargo, dicha regla cambiará a partir del 2024 y esto permitirá que mujeres como Estela Menéndez puedan participar.

“Pero eso lo aspiramos todas las mujeres, obvio. Es que yo me siento bella, me siento bella por dentro y eso es lo que me parece que se manifiesta en mí. Yo estoy muy contenta conmigo, la verdad que me siento feliz. Pero bueno, sinceramente me gustaría vivir muchos años porque disfruto tanto de mi vida, tanto de las cosas que me están pasando”, expresó Menéndez.

En un mundo donde la juventud a menudo es idolatrada, Estela desafía los estereotipos al demostrar que la edad es solo un número y que los sueños no tienen límites temporales.

“Me interesa que se sepa que a los 72 años se puede, todavía, disfrutar, y ser feliz es fundamental. Primero me lo planteaba poder dar mi testimonio a mujeres de mi edad. Tengo una nieta de 17 años y estoy pensando que me gusta también que ella vea que se puede llegar a mi edad y sentirse joven de espíritu”, dijo Menédez.

Su viaje hacia la competencia de Miss Universo no solo es un desafío personal, sino también una oportunidad para redefinir los estándares de belleza y empoderamiento femenino.

“Les digo a las mujeres, gracias a Dios que ahora ha cambiado muchísimo la forma de ver los certámenes de belleza porque, en realidad, antes la mujer sufría muchísimo. Cuando era jovencita participé en el colegio y salí de reina. Luego, tuve una casa de modas y desfilaba para mi misma casa, pero siempre fue una cosa así. Y me acuerdo que el tema era 90, 60, 90 y 1,80 metros. Y bueno, a esas chicas les ha traído muchos problemas como de anorexia”, dijo.