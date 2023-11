Estéreo Picnic 2024: Fruko y sus tesos, Proyecto uno y Grupo Frontera entre el Line up

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos musicales más reconocidos de la región y ha ganado popularidad tanto a nivel nacional como internacional. El festival se caracteriza por reunir a reconocidos artistas de grandes ligas en un ambiente al aire libre donde los asistentes pueden disfrutar de música en vivo, actividades, restaurantes y tiendas.

Las fechas de su versión 13 que se llevarán a cabo los próximos 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024.

En las últimas horas, los organizadores han revelado el 'line up' con grandes artistas como Feid, Blink-182, Paramore, SZA, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca, Hozier, The Offspring, Fruko y sus tesos, Proyecto Uno, Greta Van Fleet, YSY A, ZHU, Phoenix, Grupo Frontera y más.

Desde hace algunas semanas se realizó la etapa ‘Creyentes’ para la venta de algunas boletas con el combo de los cuatro días en localidades VIP y general, pero se agotaron rápidamente.

“Hoy son más de 50 preventas las que hemos anunciado este año para nuestros clientes amantes de la música, pensando en diferentes géneros musicales. Estamos emocionados de ser parte por noveno año consecutivo del Festival Estéreo Picnic, nos reencontraremos con ustedes en esta cita anual y reafirmaremos nuestro compromiso con Un Mundo Distinto” aseguró María Fernanda Sánchez, Gerente de mercadeo & ESG de Grupo Aval.