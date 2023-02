Estiwar G confesó que se intoxicó durante un Toxitour ¿Dónde le pasó?

Estiwar reconoció que esta difícil experiencia hizo que se volviera más cuidadoso con la comida que consume durante sus Toxitour y así evitar un problema mayor y terminar en un hospital.

"Socio, después de ese día yo dije 'uy no manito', yo no puedo exponer la vida por likes", sostuvo.

“Aunque no lo crean, hay sitios que yo a lo bien no saco, hay sitios que yo ya veo muy pailas, ya muy sucios, que tienen los trapos viejos por ahí, hay sitios que yo digo ‘uy no, no aguantan’”, concluyó el influenciador.