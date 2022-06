¿Estiwar G estuvo en la cárcel? El influencer se confesó

Y agregó que “tuve mis líos, no alcancé a estar en la ‘cana’, pero hice mis procesos y mis cosas y estamos limpios ayudando a los demás. Tenía inconvenientes sí, pero no me alcanzaron a meter preso”.

Además, el influenciador es reconocido por sus videos del ‘Toxitour’, que es un recorrido por todos los lugares más peligrosos de las ciudades en donde consigue alimentos económicos y de no muy buena calidad.