Estiwar G tocó fondo por el consumo de drogas: su historia no ha sido fácil

Estiwar G y su drama por el consumo de drogas

Por cosas de la vida y el lugar donde creció –los barrios San Fernando y 7 de Agosto– Lucho, como también es llamado, acabó en las calles.

“Desde los 14 años tiraba calle y me gustaba salir. Me la pasaba en fiestas y me gustaba hacer de todo”, contó.

Además, el hecho de haber crecido en la calle, también lo llevó a ser consumidor de drogas, algo en lo que él mismo dice que tocó fondo.

“Hubo un punto en que toco fondo, y por ayuda de Dios y de mi familia logró ver un ápice de luz en la oscuridad”, aceptó.