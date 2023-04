“Estoy esperando que me pida la mano": Johanna Fadul lanzó tremenda indirecta a Juanse Quintero

Johanna Fadul y Juanse Quintero hacen parte de las relaciones más estables y admiradas de la farándula colombiana. Con más de 10 años de relación, han logrado ganarse el corazón de miles de personas que siguen su día a días por redes sociales.

Aunque se ven muy bien juntos, viviendo ambos y con sociedades y negocios en común, Johanna Fadul aclaró, en medio de una entrevista que Juanse aún no le ha pedido la mano.

Juano Casas, experto en marketing y publicidad, como se describe en su cuenta de TikTok, sostuvo una charla con la actriz, a quien le preguntó "qué es lo mejor y lo peor de estar casada con Juanse?, a lo que ella, sorpresivamente y en medio de risas, contesta: "es que eso no pasó, eso nunca existió, todavía estoy esperando que me pida la mano", dijo.

Sin embargo aclaró que su relación sigue firme e incluso, mencionó que fue ella quien le pidió la mano. "No pues yo quede embarazada, yo le pedí la mano a él", agregó.

Finalmente, apuntó que la pedida de mano fue algo más especial, pues fue en símbolo de dos semillitas que estaban creciendo, haciendo referencia a sus dos bebés Antonella y Anabella.

Cabe resaltar que para 2017 Johanna quedó embarazada, pero todo se convirtió en una tragedia a los 7 meses de gestación, pues la actriz perdió a sus hijitas.

"Así llegaron Antonella y Anabella, no las buscábamos, quedé embarazada y ¿saben qué pasó después de que ellas partieron al cielo? me organicé con Juanse como esposos, crecimos de una manera impresionante… y mis chiquiticas hermosas han sido una bendición, sentimos que nos han limpiado el camino para lograr nuestras metas y quizás por eso es que no he vuelto a quedar embarazada”, dijo la bogotana explicando por qué no ha quedado embarazada nuevamente.