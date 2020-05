Estoy feliz de recuperar lo natural: Amaranta Hank tras revetirse un procedimiento estético

Recientemente, Amaranta Hank sorprendió a sus fieles seguidores tras publicar un sentido mensaje en redes sociales sobre una operación que se realizó para revertir un procedimiento estético que se hizo años atrás.

En medio de la cuarentena, la exactriz de cine para adultos aprovechó su cuenta oficial de Twitter para compartir con los internautas una decisión que había tomado para su vida y que la hacía sentir bien. Se trata de su regreso al quirófano para retirar el relleno de labios que tenía desde mucho tiempo atrás.

La cucuteña aseguró que con este acto le pidió perdón a su cuerpo por someterlo a procedimientos estéticos innecesarios, que terminaron haciéndole daño por buscar una “vanidad falsa”.

Lea además: Aída Victoria Merlano arremete contra los hombres que difunden videos sexuales

“El viernes pasado me sometí a una cirugía para retirar el relleno de mis labios. Es de lo más doloroso y bonito que he podido hacer por mí. Le ofrecí perdón a mi cuerpo por someterlo a dolores innecesarios buscando una vanidad falsa. Estoy feliz de recuperar lo natural”, afirmó la periodista en un trino.

El viernes pasado me sometí a una cirugía para retirar el relleno de mis labios. Es de lo más doloroso y bonito que he podido hacer por mí. Le ofrecí perdón a mi cuerpo por someterlo a dolores innecesarios buscando una vanidad falsa. Estoy feliz de recuperar lo natural. ❤️ — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 12, 2020

De igual manera, Hank indicó que se encuentra estable en su casa mientras se recupera y está satisfecha con esta decisión, pues espera no volver a caer en esas “tonterías”.

“Sigo en recuperación en casa, pero avanzando muy feliz. Me perdono por el daño que me hice y espero tener siempre la claridad y el amor propio necesario para no volver a caer en estas tonterías”, puntualizó sobre los pensamientos que tiene ahora de su vida.

Sigo en recuperación en casa, pero avanzando muy feliz. ❤️❤️❤️ Me perdono por el daño que me hice y espero tener siempre la claridad y el amor propio necesario para no volver a caer en estas tonterías. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 12, 2020

Lea también: Carolina Guerra creó campaña para ayudar a 20.000 familias en el Chocó

Por último, Amaranta se disculpó por este ejemplo que pudo darle a algunas personas y por la inseguridad que tenía en aquel momento.

“Y me disculpó si fui una 'influencia' para que otros hicieran algo así. Lo lamento. Estaba insegura, me dejé llevar. Lo siento de corazón”, agregó a su mensaje.

Y me disculpo si fui una "influencia" para que otros hicieran algo así. Lo lamento. Estaba insegura, me dejé llevar. Lo siento de corazón. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 12, 2020

En su cuenta de Instagram, la escritora aclaró que esto no lo hace por buscar aprobación de alguien, sino por las mujeres que han creído en ella y en su lucha por conservar la esencia natural.