Estrenan documental que cuestiona los estándares de belleza femenina

Un talento que proyecta

En diálogo con RCN Radio, Belky Arizala, modelo, empresaria y actriz afrocolombiana afirmó que en la vida “hay situaciones que nos marcan demasiado y nos vuelven inseguros”.

Confesó que en varias ocasiones fue discriminada e incluso sufrió ataques por su color de piel. “En un momento de mi vida me generó mucha inseguridad el relacionarme con personas que por mi color de piel no me querían y me lo expresaban de diferentes formas, pero eso me ayuda a recordar las cosas con gran afecto y decir. Si no hubiera pasado por esto no estaría aquí…Yo simplemente me dediqué a proyectarme y a ser feliz”.

Por su parte, Juliana Valencia, pionera en el modelaje de talla grande en Colombia y quien se desempeña en otros roles artísticos, destaca el aporte que este documental hará entre la sociedad e incluso entre las mismas mujeres.

“Estamos cansadas de los estandartes, de las etiquetas y cansadas con que nos juzguen. Este documental muestra la hermandad y apoyo que tenemos nosotras entre mujeres y además le muestra a la juventud, a las nuevas generaciones y a las nuevas masculinidades como es la verdadera belleza”, señaló Juliana.

Son mujeres que inspiran y que buscan cambiar la mentalidad de la comunidad, en una producción que se podrá ver desde esta noche (10:00 p.m., hora Colombia), a través de las pantallas de E! con un propósito: plantear un cambio necesario en la sociedad y en os medios de comunicación.