Estrenan tráiler oficial de Spider-Man Across the Spider-Verse; dejó boquiabierto a más de uno

Recientemente Sony dio a conocer el trailer oficial de la tan esperada secuela de la película de superhéroes ganadora de un Oscar y dejó boquiabiertos a miles de fanáticos de esta saga de Marvel.

Se trata de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la continuación de la obra maestra de 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse, película que llegará a los cines en junio de 2023.

Según muchas opiniones que recoge dicho trailer, es una de la historias de Spider-Man más genial y multidimensional que incluso, para muchos, ha sido imposible imaginar.

Además, se habla de la siguiente secuela, que se estrenará el 29 de marzo de 2024, con el que se espera que cumplan la promesa de esa primera película, así como, hasta cierto punto, Spider-Man: No Way Home, según comentan muchos fanáticos de este género de largometrajes.

Entre una caja de juguetes metafórica que combina todo tipo de mundos, personajes, estilos y más se esconde una cinta divertida y salvaje aventura de acción de Spider-Person.

Esta producción es dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse fue escrita por Phil Lord y Christopher Miller, y David Callaham. Cuenta con las voces de Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya, Issa Rae y muchos otros llegará a las salas de cine el próximo 2 de junio de 2023.