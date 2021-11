Eternals: Cinco datos clave de la película del Universo Marvel

Kit Harington, de guerrero en Juego de Tronos a héroe en 'Eternos'

El encanto de Jhon Snow en la afamada serie 'Juego de Tronos' tendrá un espacio en la cinta de Marvel con la participación de Kit Harington como Dane Whitman. Este personaje tiene mucho en común con su Snow, pues la dinastía y lo mitológico se unen en un mismo espacio.

"Me gusta sentir que formo parte de un conjunto, de un grupo [...] y así es como me sentí en este proyecto. No soy uno de los Eternos, solo soy un ser humano que conoces al principio de la película, pero Chloe me dio el peso que tenía el personaje", comentó el actor.