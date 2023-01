La periodista y presentadora española Eva Rey en su programa de entrevistas en YouTube "Desnúdate con Eva Rey" tuvo como invitado al cantante cartagenero de música pop, Manuel Medrano.

En la entrevista, Rey le pregunta a Medrano sobre política y lo pone en una situación bastante incomoda al hacerlo elergir entre el director del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, y actual presidente de la Colombia, Gustavo Petro, para tomarse un último café.

"Si se acaba el mundo y es tu último café, te lo tomas antes con Uribe que con Petro o con Petro que con Uribe", indicó la presentadora.

A lo que Medrano no responde y trata de evitar la pregunta. "Esa pregunta es más peligrosa que la que me acabas de hacer, paso, usted va a terminar conmigo definitivamente".

Y es que la presentadora estaba totalmente convencida de que el barranquillero había votado por el partido de Uribe.

"Si me haz dicho derecha y me haz dicho diestro, yo creo que te gusta más Uribe que Petro", indicó Rey.

Y es que Eva Rey ya había entrevistado al artista en una ocasión anterior, tratando de conocer por cuál candidato había votado para la Presidencia de la República.

"¿Ejerciste tu derecho al voto?, y fue por el ingeniero o por un personaje más joven o votaste en blanco, el voto en blanco también es licito", a lo que respondió Medrano "el voto es secreto".

La presentadora finalmente se sale con la suya, y saca la conclusión de que el cantante votó por el actual presidente Gustavo Petro.

"¿Fue por el ingeniero o por un personaje más joven? Yo creo que votaste por el viejito", a lo que Medrano respondió que no y lo negó. "Dios me ampare y me favorezca", a lo que Eva Rey contestó, entonces ganó Petro.