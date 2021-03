Evaluna confesó lo que no le gusta de su vida de casada con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se han convertido en una de las parejas favoritas de los usuarios de redes sociales, no solo por el tipo de relación que proyectan, sino por la química que plasman en distintos espacios. Ambos jóvenes han ganado reconocimiento por su talento y carisma que dan a conocer al público.

Recientemente, los cantantes concedieron una entrevista a un programa de televisión argentino llamado ‘La peña de Morfi’, donde aprovecharon para derrochar su talento musical y revelar detalles de su matrimonio.

En este espacio televisivo, la pareja habló de lo mucho que les gustaba estar juntos, además de despertar al lado del otro y compartir sus vidas, juntos. Los dos afirmaron que disfrutaban mucho de sus mañanas. No obstante, en el diálogo con el medio, Evaluna no dudó en revelar qué era lo que no le gustaba de su esposo.

Lea también: Duro relato de Luly Bossa sobre su estado y el de su hijo

La joven Montaner se soltó y confesó que lo que no le gusta de su relación son los horarios de sueño que tiene Camilo, ya que no les permite hacer muchas cosas y frena los planes nocturnos que tienen en ocasiones.

“Camilo se duerme muy rápido. Es un poquito narcoléptico. No puede atender reuniones de amigos porque se queda dormido”, contó la cantante y actriz entre risas pícaras.

Adicional a estas palabras, la hija de Ricardo Montaner habló de una anécdota en específico y reiteró que su esposo ya no aguanta ciertos horarios sin dormir. La artista aseguró que para el cumpleaños de su esposo le tenían preparada una sorpresa, pero él ya se estaba quedando dormido.

Lea además: ¿Billie Eilish siempre tuvo peluca? Este es el verdadero look de la cantante

Evaluna señaló que unos amigos y ella le prepararon algo especial a Camilo en un sitio, pero ese día él tenía mucho sueño y se estaba quedando dormido en medio de la reunión. Camilo intentó defenderse de esta historia, pero los presentadores del formato no se convencieron del argumento, y se rieron.

“La noche antes de mi cumpleaños fuimos a cenar y era un restaurante muy oscuro, con la luz muy bajita”, dijo el colombiano, a lo que su pareja agregó que a las once de la noche él ya estaba cabeceando del cansancio.