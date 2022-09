Evaluna Montaner contó cuándo mostrará el rostro de su hija Índigo

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, han tenido a sus seguidores a la expectativa de cuándo mostrarán el rostro de su hija Índigo, pues ni el colombiano ni su esposa la han presentado oficialmente, esto sin dejar de lado, que en sus redes sociales solo han revelado algunas partes del cuerpo de su bebé.

Según ha dicho la pareja de artistas, mostrar el rostro Índigo no es algo que les afane, pues quieren respetar su privacidad, sin embargo, muchos de sus seguidores critican dicha decisión, pues cabe resaltar, que el embarazo de Evaluna Montaner fue totalmente público e incluso creen esto imposible, ya que sus padres son altamente conocidos por los medios de comunicación.

Claramente, el interés por conocer a la pequeña bebita que tiene cerca de cinco meses es algo con lo que Evaluna y Camilo han tenido que aprender a vivir, pues no hay entrevista o comentario que no apunte a la pregunta: ¿cuándo dejarán ver el rostro de Índigo? Pues esto le sucedió recientemente a la cantante venezolana, quien en una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le hizo el tan repetido cuestionamiento, no obstante, en esta ocasión la respuesta de la joven dejó a los internautas con la boca abierta.

De acuerdo a una página dedicada a seguir la vida de los famosos, ante la pregunta de cuándo ella y su esposo Camilo Echeverry mostrarían el rostro de Índigo, Evaluna Montaner respondió que cuando la pequeña lo decidiera, porque al parecer, la pareja de artistas "quiere respetar su autonomía".

Todo parece indicar que para poder conocer a Índigo hay que esperar un buennnnn tiempo, pues ella hasta ahora es una bebé y tardará por lo menos 5 años para que tome decisiones por sí misma.

