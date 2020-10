Evaluna Montaner llamó la atención de sus fueles seguidores de redes sociales al publicar una serie de contenidos sobre los proyectos profesionales en los que está trabajando actualmente y que la hicieron mudarse a otra ciudad.

De acuerdo con información que compartió la joven cantante, y esposa de Camilo Echeverry, su trabajo en una producción la hizo regresar a vivir durante un tiempo a la capital de Colombia, Bogotá, donde estará unos meses grabando diferentes capítulos.

No obstante, estos detalles no fueron los únicos que sorprendieron a sus fanáticos, pues a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Ricardo Montaner reveló que se realizaría unos cambios de look para poder interpretar a su personaje Eva, en la novela juvenil ‘Club 57’.

En una serie de clips que compartió, Evaluna aparece en un salón de belleza, usando el respectivo tapabocas, y grabando en un espejo mientras muestra el largo de su pelo y los mechones de color rubio.

“Adiós pelo largo y rubio”, escribió la joven artista en el video que subió a su perfil.

En un segundo material audiovisual, Evaluna grabó varios pedazos de pelo que estaban en el piso y acompañó con emojis de asombro. En el siguiente clip, Montaner mostró el resultado, donde se aprecia que lleva un corte a los hombros y totalmente parejo el color oscuro.

“Volvió Eva #Club57”, agregó la cantante en el post, donde sonríe y se muestra bastante emocionada por el radical cambio de look que regresó a su vida e imagen.

Es importante recordar que Evaluna Montaner fue protagonista de una serie de comentarios y reacciones en redes sociales por los mechones rubios que tiñó en los laterales de su cabellera, y que le hicieron creer a más de uno que se había rapado.