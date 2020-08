Evaluna Montaner sorprendió con "nuevo" cambio de look

Hace poco Evaluna Montaner llamó la atención de los internautas debido a su repentino cambio de look. La actriz sorprendió hasta a su esposo, Camilo Echeverry, con su nueva apariencia un poco “rebelde”.

Aunque solo se pintó un parte de su cabello de rubio, casi blanco, el cambio se convirtió en tendencias en las redes sociales.

Ahora, la venezolana vuelve a estar en la mira de sus seguidores ya que realizó una publicación en la que daba la sensación de que se había rapado los mechones que se había hecho anteriormente.

Ante la controversia, Evaluna salió a aclararles a sus seguidores que simplemente se trataba de un peinado y que sus mechones rubios son los que daban dicha sensación. Además, aprovechó la interacción para expresarles que no le veía ningún problema si llegara hacerlo.

“Por alguna razón, la gente piensa que me rapé, es rubio amigos, no me rapé, pero si me rapo ¿y qué?”, aseguró la hija de Ricardo Montaner.

Varios de los internautas se mostraron molestos por su respuesta, expresando que fue un poco grosera.

“Pa’ la grosería sí estamos lista”, “Súper grosera y aparte se ve horrible”, “Cada quien con sus gustos, pero se ve fatal”, “Ella es tierna hasta para pelear”, “Evaluna se está volviendo muy grosera”, “Le tiene que gustar a ella, no a la gente”, “Ella ha sacado las garras jaja quien la veía”, fueron algunos de los mensajes que recibió.