Evaluna reveló cuántos hijos quiere tener con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son una de las parejas más famosa del mundo de la farándula, debido a sus innumerables muestras de amor y los años que llevan juntos. No obstante, también han sido fuertemente criticados por compartir momentos íntimos en sus redes sociales.

Ahora, luego de seis meses de casados, se refirieron a su deseo de tener hijos y les revelaron a sus seguidores la numerosa familia que desean conformar. Cabe mencionar que la respuesta dejó con asombró a todos los internautas.

Lee también: "¡Pobrecito, tuvo que sufrir!": Evaluna Montaner contó el porqué decidió llegar virgen al matrimonio

Camilo, por medio de sus historias, le cuestionó a Evaluna cuántos hijos desea tener, a lo que la actriz sin dudarlo respondió con los dedos de sus manos que siete.

Seguido de esto, el paisa le interrogó nuevamente que de esos siete cuantos serían adoptados. La venezolana un poco confusa le señala que dos. Sin embargo, Camilo le volvió a repetir la pregunta y en esta ocasión dijo que tres.

Lee también: Maluma, ¿con nuevo arrocito en bajo o es simplemente una amiguita?

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron a través de las redes sociales.

“Adoptar hijos además de tenerlos propios y tener ambos me parece un gesto muy lindo”, “Déjela que tenga el primero y verá cómo se le van las ganas de más”, “Si ella responde que dos adoptados, él porque no queda satisfecho con esa respuesta”, “Yo también decía que quería cinco y tuve dos y ya no quiero más”, “Jajaja esperemos que tenga el primero a ver si quiere más”, fueron algunos de las mensajes que recibieron.