Evaluna y Camilo, criticados por compartir videos íntimos

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas juveniles más famosa, no solo por los años que llevan juntos, sino por las innumerables muestras de amor que se tienen. Además, el pasado mes de febrero celebraron su tan soñada boda.

Sin embargo, esta pareja también ha sido fuertemente criticada por parte de los internautas por sus excesivas muestras de amor a través de las redes sociales.

En esta ocasión, Evaluna compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde su esposo está jugando con uno de sus pies. Camilo simuló que sus dedos son una armónica y la tocó en su boca. La cantante entre risas le expresó que le hacía cosquillas y la reacción del colombiano fue morderle la planta del pie.

Cabe mencionar que la publicación generó todo tipo comentarios, ya que mientras algunos les parecieron tierno, a otros le pareció desagradable.

“Cuarentena. Día 69425”, escribió la venezolana en el post que ya supera los dos millones de reproducciones y más de seis mil comentarios.

“Agua de panti le dio Eva a Camilo ¡Santo Dios!”, “La verdad me perturba un poquito”, “Que asco”, “Vayan al psicólogo”, “Brother, pueden ser los pies más nítidos que existan, pero no dejo que me hagan ni haría eso. Era fan de Camilo, hasta hoy”, “Ella nunca usa zapatos y él se está metiendo sus pies a la boca. Los amaba antes de esto”, “Que tipo tan fastidioso", fueron algunos de los mensajes que recibieron.

No obstante, muchos también apoyaron su forma de expresarse amor: “Dios los mantenga unidos siempre”, “Que bellos”, “Los amo”, “Quiero un amor así”, “Yo también amo hacer eso”, “Eso sí es amor”.