Evaristo le 'daña' el caminado a Rigo en el ciclismo

La novela ‘Rigo’ ha mantenido pegados a los colombianos en las noches y es que su historia sigue cautivando a los televidentes con cada una de las aventuras que capítulo a capítulo tiene que pasar este deportista.

En el capítulo de este 12 de diciembre, los presentimientos de Aracely terminan siendo realidad, pues en medio de su entrenamiento matutino Rigo es interceptado por el Ejército, quienes terminan llevándoselo a Medellín a que preste el servicio.

No obstante, esta situación no fue de a gratis, ya que detrás de todo esto se encuentra Evaristo, quien no ha perdido la oportunidad de arruinarle los panes al urraeño de seguir su sueño de ser ciclista.

Ante la insistencia de Rigo, los soldados lo dejan hacer una llamada, que deja un poco más tranquilos a su familia, que estaban pensando lo peor. Allí les comentó que estaba en camino al cuartel de Medellín.

Por otro lado, Berenice es expuesta en medio de la sesión en el Consejo, donde se le pedía a Tiberio respuestas sobre los gastos del equipo ciclístico de la Alcaldía.

Lo que no se esperaba el alcalde es que Evaristo fuera a mostrar una foto en la que estaba besando a la tía de Rigo, lo que la puso en la palestra frente a todo el pueblo.