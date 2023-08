Ex de Alan Ramírez dice que se siente acosada por el cantante.

Alan Ramírez es uno de los cantantes populares más admirados de la industria musical del país por cuenta de sus éxitos que acompañan la tusa de sus fanáticos. Alan Felipe Aldana Ramírez, recientemente marcó tendencia por cuenta de los señalamientos en su contra que realizó su expareja.

Sara Sofía Rondón, exnovia del artista, realizó una denuncia a través de sus redes sociales en su contra afirmando que, supuestamente, el cantante la estaba acosando y la tenía vigilada por medio de carros y motos.

Es de recordar que, hace algún tiempo, Ramírez publicó un video en el que contaba que su relación de más de 10 años con Rondón había terminado. Según lo dicho por el intérprete de 'A golpe de mula', su relación habría terminado en buenos términos y aseguró que no le importaría si ella empezaba su vida con otra persona.

Asimismo, en su momento, Alan dijo que dejaría el alcohol porque no tenía autocontrol, hecho que se contradice con un video reciente, en el que se le ve muy tomado junto a sus amigas al frente del edificio de su expareja.

Ante esto, la mujer explotó y dijo: “Fue la gota que rebosó el vaso, me siento ahogada, me siento asfixiada, porque si es verdad que constantemente estoy vigilada, por carros, por motos, si estoy hablando con alguien, me dejan de hablar porque los amenazan”.

