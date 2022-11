Hace un par de semanas se viralizó un video en el que se asegura que Aleska Génesis, exnovia del cantante urbano Nicky Jam, le está haciendo brujería al puertorriqueño. Las pruebas estarían en unas imágenes en donde se ve a la modelo recibiendo instrucciones de cómo hacer una especie de amarre que sería para lograr que Nicky Jam regrese a su vida como su pareja.

Si bien quedó claro que la brujería no sirvió, pues ambos se separaron, esta situación ha generado mucha controversia. El empresario Miguel Mawad, exnovio de Génesis, aprovechó sus redes sociales para hacer claridad sobre el tema de brujería, la cual dice él también sufrió, además de aclarar una situación de agresión a la modelo.

Mawad aseguró que conoce Nicky Jam y lo considera un tipo muy serio, inteligente y "bien ubicado", contó que al cantante no le pareció un chiste el tema de la brujería como dice la modelo, pero prefiere mantenerse al margen de dicha polémica.

"Es un tipo super serio; bien inteligente y ubicado. A él no le pareció para nada un chiste ni broma lo de la brujería como dice Aleska; solo que él no quiere meterse en esto. Está enfocado en cosas mucho más grande e importantes y me parece muy bien su decisión", escribió en una historia de Instagram.

¿Y la agresión?

Mawad también reconoció que se equivocó al empujar a Génesis: "Aprovechó para pedir disculpas públicamente. Lo que pasó esa noche estuvo fuera de lugar. Sí, fui yo el que la empujó", escribió.

Agregó que su reacción fue porque se dio cuenta que su pareja de ese entonces le estaba siendo infiel con Maluma. “Ese día me llené de odio porque conseguí a Aleska mintiéndome; me dijo que estaba con su familia y estaba en casa de Maluma. Me llené de rencor. Ojo: no me estoy justificándome ni excusando, estuvo muy mal y pido perdón”.

