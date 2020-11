El intérprete de éxitos como ‘Buscándote’ y Serenata’ también compartió con sus seguidores la emoción y agradecimiento que sentía al estar viviendo uno de los reconocimientos más importantes en su carrera: "Papá, mamá... ME GANÉ UN GRAMMY... y esto no lo hice solo... gracias por permitirme enamorarme del proceso; de vivir cada día con tanta plenitud que no me di cuenta a que hora paso esto. Gracias a la vida que me proporcionó la bendición y dificultad justa para llegar aquí".

Luego de ser reconocido como Mejor Nuevo Artista, en una de las premiaciones más importantes en Latinoamérica, el cantante colombiano celebró junto a Greeicy no solo el premio que acababa de obtener, sino su nuevo lanzamiento, ‘Quiéreme’.

El sencillo cuenta con la producción en vIdeo de Furi Récords, bajo la dirección de Jean Paul Egred, y fue grabado en Isla Grande, uno de los lugares paradisíacos de Colombia que tiene el área de mayor extensión en las Islas del Rosario.