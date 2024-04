Exesposa de Kaká confesó que se divorció de él por que era "demasiado perfecto"

Celico, quien ahora es una reconocida influencer y empresaria, sorprendió al público al confesar que la razón principal de su separación fue que se sentía "infeliz" a pesar de la aparente perfección de su relación.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba", expresó Celico, descartando así rumores de infidelidades o problemas externos como causantes del divorcio.

La influencer profundizó en sus sentimientos, explicando que la perfección de Kaká la hacía sentir insegura e incapaz de estar a su altura. "Él era demasiado perfecto para mí", afirmó.