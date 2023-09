Exesposa de Luis Alberto Posada rompe el silencio: "tiene un hijo fuera de nuestro matrimonio"

Luego de lo ocurrido, Katalina Posada decidió romper el silencio y hablar acerca de la relación que sostuvo por más de una década con el cantante de música popular Luis Alberto Posada.

La mujer habló en un reconocido programa de entretenimiento y afirmó que ella hizo todo para recuperar su matrimonio. Pese a esto, el cantante le pidió un tiempo y luego dejó de hablarle.

“Había desacuerdos e ideas que no compartíamos. Tuvimos una relación, pero nunca revelé la razón detrás de nuestra separación. En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión", indicó en el programa La Red.

En medio de la entrevista, Katalina también contó que desde hace varios años sospechaba que Luis Alberto Posada, tenía una relación con otra mujer, pero al confirmarlo se llevó una gran sorpresa.

Comencé a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando lo descubrí. Lo vi hablando por teléfono a altas horas de la madrugada y, aunque él aseguró que era su secretaria, yo sabía que no era cierto. Comencé a investigar y descubrí con asombro que la otra mujer es la nieta de la madrina de nuestro matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en nuestra boda", dijo la mujer.

Katalina también indicó que siempre tuvo la esperanza de arreglar las cosas y que aún sigue siendo su esposa.

"A pesar de todo, siempre mantuve la esperanza. Sigo siendo su esposa, hasta el día de hoy no hemos formalizado nuestra separación", contó.